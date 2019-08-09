تعادل العراق وسوريا سلبياً في بطولة غرب آسيا

2019/08/09 | 00:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برس:تعادل منتخبنا الوطني العراقي لكرة القدم، اليوم الخميس، مع نظيره السوري بدون أهداف، في اللقاء الذي جرى بينهما على ملعب كربلاء الدولي، لحساب مباريات المجموعة الاولى من بطولة غرب آسيا.

ولم يفلح لاعبو الفريقين في هز الشباك طوال شوطي المباراة، رغم اتاحة عدة فرص للاعبي المنتخبين، ليخرج كل منهما بنقطة واحدة.وبهذا التعادل اصبح رصيد منتخبنا الوطني سبع نقاط، في صدارة المجموعة، في حين بات رصيد المنتخب السوري نقطتين فقط، في المركز الخامس الاخير في المجموعة.

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