كفاح محمد الذهبي - بداية غير موفقة لتجمع القوى المدنية العراقية

2019/08/09 | 00:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كفاح_محمد_الذهبي رغم القمع والإرهاب الذي تعرض له الشعب العراقي طيلة سنوات الحكم الديكتاتوري، ورغم التجهيل والتهميش إبان حكم المحتلين أو بعد هيمنة سلطات الإسلام السياسي الفاسدة على مقدرات العراق، فإن هناك من لازال يعتقد بأن للأفكار المدنية عمقاً في وجدان هذا الشعب.ومن هنا جاء رهان الكثيرين على دور متميز للقوى المدنية في مواجهة قوى الإسلام السياسي، وسعيهم الى توحيد صفوفها وتعميق صلتها بجماهير الشعب، في ظل العدي......

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