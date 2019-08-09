بالتغريدة.. الكلابي يهاجم قرار الحكومة بتعيين مفتشيين عموميين

2019/08/09 | 00:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

هاجم النائب يوسف الكلابي، امس الخميس، قرار الحكومة بتعيين مفتشيين عموميين.

وقال الكلابي في تغريدة له بموقع التواصل الاجتماعي تويتر تابعتها"العهد نيوز" أن اصدار

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