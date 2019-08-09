عاجل: سقوط قذائف هاون على ديالى.. تسفر عن مقتل شخصين اثنين

2019/08/09 | 01:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق أعلن مصدر أمني عراقي، قبل قليل، عن سقوط عدة #قذائف #هاون على إحدى قرى محافظة ديالى.وقال بيان لخلية #الإعلام_الأمني، تداولته وسائل إعلام عراقية: إنه «استشهد مواطنين […]

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