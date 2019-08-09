2019/08/09 | 01:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكعبي يعدّ قرار الحكومة بشأن تعيين مفتشين عموميين لبعض الوزارات والهيئات مخالفا للدستور ويطالب بإيقافه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/09 | 01:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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