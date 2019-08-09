الكعبي: قرار الحكومة بشأن تعيين مفتشين عموميين مخالف للدستور ونطالب بإيقافه

2019/08/09 | 01:14

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بغداد اليوم - بغداد

دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، الجمعة، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، لإيقاف العمل بالقرار الخاص بتعيين المفتشين العموميين في بعض الوزارات والمؤسسات والهيئات.

وأكد الكعبي في بيان، ان "ذلك مخالف للدستور وبما جاء في مضمون المادة 61، فضلا عن ان بعض المؤسسات الموجودة ضمن هذا القرار الحكومي قد تم تصفية أعمالهــا كنزاعات الملكية".

ولفت الى ان "مجلس النواب سبق وان صوت على صيغة قرار من حيث المبدأ على ألغاء مكاتب المفتشين العموميين، اضافة الى وجود عدد من المقترحات التي قدمت لرئاسة مجلس النواب بضرورة ربط هذه المكاتب بهيئة النزاهة في الوقت الحالي".

ورأى الكعبي، "أهمية ان تاخذ الحكومة ذلك بنظر الاعتبار وتلتزم بقرارات مجلس النواب بهذا الخصوص"، لافتا الى ان "معظم مكاتب المفتشين العموميين لدى الوزارات لم تمارس دورا رقابيا حازما وسريعا في كشف قضايا الفساد والمفسدين طيلة الفترة السابقة ، مشددا على ضرورة تعزيز دور ديوان الرقابة المالية".

بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الخميس، أن مجلس النواب ملتزم بما صوَّت عليه المجلس فيما يخص مكاتب المفتشين العموميين.

وقال الحلبوسي في بيان، إن "مجلس النواب صوَّت في شهر آذار الماضي على صيغة قرار من حيث المبدأ

بغداد اليوم - بغداد

ابدى الامين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي، الخميس (8 اب 2019)، استغرابه من صدور الامر الديواني الخاص بتعيين المفتشين العموميين بعد تصويت البرلمان على الغاء عملهم.

وقال الخزعلي في تغريدة له على حسابه في تويتر، "

بغداد اليوم - بغداد

قدم النائب عن تحالف سائرون جواد الموسوي، الخميس (8 اب 2019)، طلباً رسمياً الى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، لالغاء الامر الديواني بتعيين المفتشين العموميين.

وتضمن الطلب الذي قدمه الموسوي للحلبوسي، "7 مخالفات

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