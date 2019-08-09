“بالفيديو” شرارة “عازفة الكمان” جويل سعادة تصل الى النجف!!!

2019/08/09 | 01:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق أثار تردي واقع الكهرباء في ناحية العباسية بمحافظة النجف حفيظة شيوخ العشائر الامر الذي دعاهم للتظاهر أمام شعبة توزيع الناحية.وفقد أحد الشيوخ صوابه مستشهدا بالمواقف الدينية والسياسية ضد ما اعتبروها اساءة لقدسية كربلاء بعد عزف النشيد الوطني من خلال آلة كمان العازفة اللبنانية جويل سعادة في ملعب كربلاء الدولي خلال افتتاح […]

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