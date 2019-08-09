زكي رضا - زمن حمزة الشمّري

2019/08/09 | 01:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #زكي_رضا حمزة الشمّري السمسار والشقي الذي يدير صالات القمار ودور الدعارة، وتاجر المخدّرات الذي دمّر مئات الآلاف من شابّات وشبّان وطننا، والنخّاس الذي يبيع ويشتري نساء العراق كأية بضاعة رائجة ونحن نعيش عصر الجواري ونكاح المتعة عهد الإسلاميين الأسود ، والذي وبلا أدنى شك ومن خلال علاقته المتينة بساسة ورجال دين وزعماء ميليشيات وعشائر من العيار الثقيل جدا ، له علاقة بكل أشكال الجريمة في عراقنا المبتلى بحكم الإس......

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