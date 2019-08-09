فندق فلسطين يخشى سيناريو “حجي حمزة”.. توجيه بغلق صالات القمار والروليت “وثيقة”

2019/08/09 | 01:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق وجهت ادارة فندق فلسطين في بغداد بغلق القاعات والصالات الخاصة بلعب الاقمار والروليت، محذرة المستأجرين لديها من الاخلال ببنود العقد المبرمة معهم واستغلال المرافق المؤجرة من قبلهم لغايات اخرى.

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