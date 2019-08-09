السعودية تحت نيران الصواريخ والقناصة

2019/08/09 | 01:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

تمكنت وحدة القناصة اليمنية، امس الخميس من قنص 14 عناصر لقوى العدوان السعودي في حجة وجيزان، فيما تم إطلاق

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