“صورة مسربة” المرعيد تحت ظل الفياض يوقع اوراقا داخل مقر حركة عطاء في الموصل!!!

2019/08/09 | 01:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة مسربة لمحافظ نينوى منصور المرعيد وهو يوقع اوراقا داخل مقر حركة عطاء التابعة لفالح الفياض في مدينة الموصل.

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