استهداف منزل رئيس لجنة الرقابة المالية في مجلس البصرة

2019/08/09 | 01:45

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بغداد اليوم - البصرة

أفاد مصدر امني، الجمعة، باستهداف منزل رئيس لجنة الرقابة المالية في مجلس محافظة البصرة، بعبوة صوت...





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