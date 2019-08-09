ما هي طائرات الجيش المصري القادرة على اختراق حاجز الصوت؟

2019/08/09 | 01:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

حذرت القوات المسلحة المصرية من احتمالية سماع أصوات في سماء مصر ناتجة عن اختراق مقاتلات لحاجز الصوت، يوم الخميس، اعتبارا من الساعة

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