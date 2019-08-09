الكعبي يعدّ قرار الحكومة بشأن تعيين مفتشين عموميين لبعض الوزارات والهيئات مخالفاً للدستور ويطالب بإيقافه

2019/08/09 | 02:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي الى إيقاف العمل بالقرار الخاص بتعيين المفتشين العموميين

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