اتصل بالخطأ... فضبطت الشرطة 100 قطعة سلاح في منزله

2019/08/09 | 02:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

اتصل رجل سبعيني بالشرطة عن طريق الخطأ، ظنا منه أنه رقم الاستعلامات، فاكتشفت القوى الأمنية في منزله حوالى

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