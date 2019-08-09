تحليق مكثف لطيران التحالف في سماء عدن

2019/08/09 | 02:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

شهدت سماء عدن مساء اليوم الخميس تحليقا مكثفا لطيران العدوان وسط استمرار المواجهات بين المجلس الانتقالي وقوات هادي.

وقال شهود عيان ان الطائرات

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