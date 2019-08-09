2019/08/09 | 03:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جواد_بولس كنت متعبًا وأقاوم، في ردهة الفندق التي لا تعرف طعم النوم، نعاسي اللحوح.انتصف ليل عمان ولم يبق في شوارع المدينة سوى القلق والساعون، بشقاء وبسهر، وراء لقمة الصبح، وبعض السمّار الذين لم يهتدوا إلى صدر نحلتهم فطفقوا يفتشون عن ركن قرمزي يلمّهم حتى يفرش لهم الفجر ذراعين من ندى وسفرجل.لم أحضر في الماضي أمسيات مهرجان جرش الأردنية ؛ فأبناء جيلي فُطروا على حب جلسات الطرب المحلية، أو كما أسميناها، معبّ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#جواد بولس - حين وقف مرسيل ومحمود على مسرح جرش) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#جواد بولس - حين وقف مرسيل ومحمود على مسرح جرش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).