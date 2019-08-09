عباس علي العلي - رواية (السوارية) ح2 _2

2019/08/09 | 04:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عباس_علي_العلي ينحني جزء من المشخاب الكبير وينعطف يمينا في لوحة طبيعية نادرة لشكل شط السوارية في منطقة الحدة، فيما يواصل شطنا الكبير مسيره منفتحا على أوسع مما كان حتى منطقة الناظم، ليقطع عليه المسير من هناك فيتفرع يمينا وشمالا إلى عدة أنهر صغيره فيما يشكل ما واراء النظم بقايا المشخاب المنحدر نحو الجنوب، هذا التشكيل العجيب منح النهر هيبة وقوة وكأنه يقول للناس أنا هنا أرعى حاجاتكم وألبي طلباتكم كيف أشاء فقط دعوني ......

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