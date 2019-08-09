2019/08/09 | 06:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "تحيا تونس" يرشح يوسف الشاهد رسميا للانتخابات الرئاسية أن حزب "تحيا تونس"، قرر ترشيح رئيس الحكومة يوسف الشاهد، لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة.وجاء الإعلان الرسمي ليؤكد تصريحات أمين عام الحزب سليم العزابي، الذي أشار إلى أن رئيس الحكومة الحالية يوسف الشاهد، هو مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية المقبلة.وكان وزير الدفاع التونسي، عبد الكريم الزبيدي، قد قدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 15 سبتمبر المقبل، ليكون بذلك أحد أبرز المنافسين على المنصب.وذكرت مصادر إخبارية في وقت سابق أن حمة الهمامي، مرشح الجبهة الشعبية، تقدم بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية، وكذلك حال رئيس الحكومة التونسية الأسبق حمادي الجبالي.ومن المقرر أن تشهد تونس انتخابات رئاسية مبكرة في الـ15 من سبتمبر المقبل، لاختيار رئيس خلفا للرئيس الراحل، الباجي قايد السبسي، الذي توفي أواخر يوليو الماضي.

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