ترامب غير سعيد بقوة الدولار.. وهذا السبب

2019/08/09 | 06:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الخميس عن عدم سعادته بقوة الدولار أمام العملات الأخرى.وأرجع ترامب في تغريدة على تويتر اليوم،

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