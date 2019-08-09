المنتخب العراقي يفوز على سوريا في بطولة الصداقة

2019/08/09 | 07:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز المنتخب العراقي على نظيره السوري في بلوغ نهائي بطولة غرب آسيا لكرة القدم، المقامة في العراق حاليا، إثر تعادله معه من دون أهداف، في اللقاء الذي جم...

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