أنقرة تحدد اثنين من مخططي الهجوم على موظف قنصليتها بأربيل

2019/08/09 | 07:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت تركيا إن قواتها حددت اثنين من المشاركين في التخطيط للهجوم على موظف القنصلية التركية لدى مدينة أربيل العراقية، عثمان كوسه....

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