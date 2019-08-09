الكلابي: بيان المالية تضليل للرأي العام وماضون باستجواب وزيرها

2019/08/09 | 07:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكلابي: بيان المالية تضليل للرأي العام وماضون باستجواب وزيرهاأكد عضو لجنة النزاهة النيابة يوسف الكلابي، ان بيان وزارة المالية يعد تضليلاً للرأي العام، مؤكداً بأنه ماضٍ بإستجواب وزيرها فؤاد حسين.وقال الكلابي في بيان إن "بيان وزارة المالية هو محاولة لتضليل الرأي العام من خلال خلط الاوراق والتغطية على سرقات نفط الاقليم".واضاف: "لذلك لن تنطلي هذه الاساليب المكشوفة وماضون بأذن الله بإستجواب وزير المالية بعد استغلاله المفضوح لمنصبه وتسليم الاموال للاقليم دون تسليم النفط للحكومة الاتحادية ودون حساب اموال الضرائب والرسوم وعائدات المنافذ الحدودية".وتابع: "عليه ادعو كافة الاخوات والاخوة اعضاء مجلس النواب لاخذ الدور الحقيقي للتصدي لهذا الملف وعدم السماح بتسويقه وبيعه بسوق الصفقات السياسية".وأعلنت وزارة المالية، اطلاقها لغاية بداية شهر آب الجاري اكثر من ترليون ومائة واربعة وثلاثون مليار دينار عراقي من مستحقات محافظة البصرة.

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