جدعون ليفي - شركة الاحتلال للانتاج

2019/08/09 | 08:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جدعون_ليفي (هآرتس) قافلة سيارات للشرطة أحاطت في هذا الاسبوع شوارع قرية العيسوية، التي ضمتها اسرائيل للقدس.رجال الشرطة سافروا ببطء في رحلة متغطرسة ومتحدية وهدفهم كان واضحا وهو تأجيج المشاعر من اجل أن يتم رشق حجارة عليهم.العيسوية تحولت في الاسابيع الاخيرة الى قاعدة تدريبات للشرطة.هم يتدربون على الزعرنة ويتعلمون أن يكونوا اكثر عنفًا ووحشية مما هم دائما.هنا مسموح فعل كل شيء: القاء قنبلة ......

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