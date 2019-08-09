سلام إبراهيم - بمناسبة 8-8- يوم نهاية الحرب مع إيران 1988

2019/08/09 | 08:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سلام_إبراهيم إلى صديقتي البصراوية "نبأ أحمد "نبأ أحمد طالبة سادس إعدادي بصراوية، وجدتُ رسالة منها في المسنجر قبل عام تقريباً من سطرين سجلت فيه انطباعها عما أنشره وولهها به وختمت رسالتها بجملة أطربتني:"شكراً سلام لأنك كاتب، ولأني تعرفت عليك من خلال الفيس" والرسالة نشرتها مستقلة في سلسلة علها تكون كتاباً تحت عنوان "من الرسائل"ونبأ أتمت السادس العملي قبل أشهر بمعدل ممتاز 96,5 لكنها غير راضية عن ذل......

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