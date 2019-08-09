ابراهيم الجندي - 9 - الله في القرآن .. هو مصدر الضلال !!

2019/08/09 | 08:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ابراهيم_الجندي الحلقة التاسعة : النساء 81- 90(81) وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا1- المعني : المنافقون يقولون لك يا محمد سمعا و طاعة وهم جالسون عندك ، فاذا خرجوا ..حرفوا أقوالك وتعاهداتك معهم ، والله سوف يكتب تحريفهم في صحا......

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