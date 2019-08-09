رئيس أركان الجيش يصل الى بريطانيا

2019/08/09 | 08:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وصل رئيس اركان الجيش الفريق اول الركن عثمان الغانمي، صباح اليوم الجمعة، الى المملكة المتحدة، ليحل ضيف شرف في الاستعراض العسكري الملكي الذي تقيمه القوات المسلحة البريطانية بمشاركة العديد من القوات الدولية في قلعة {أدنبرة/ أسكتلندا} غدا السبت.

وذكر بيان لوزارة الدفاع ان "تكريم رئيس أركان الجيش هو للجيش العراقي وللعراق في أدارته لمعارك التحرير التي كان شعارها الأساسي {الإنسان أولاً}ضد عدو كان يستخدم المدنيين دروعاً بشرية".يذكر أن هذا التقليد السنوي بدأ العمل به منذ العام 1950 وهو يجذب عدداً ضخماً من الجمهور لمشاهدة العروض الحية المتعددة التي يتم عرضها عبر القنوات العالمية حيث يجري الاستعراض سنوياً بحضور شخصية عالمية "كضيف شرف" وخلال السنوات الأخيرة حل ملك الأردن عبد الله بن الحسين والجنرال جوزيف دنفورد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية كضيوف شرف لاستعراض أدنبره العسكري الملكي.وسيقوم ضيف شرف هذا العام الفريق أول الركن عثمان الغانمي بلقاء {ضباط قلعة أدنبره} والتعرف عليهم قبل أن يقوم كل قائد وضابط بأخذ موقعه في الاستعراض ليتوجه بعد ذلك وسط أجواء حماسية مهيبة تصاحبها موسيقى عسكرية بسيارة ليموزين إلى الساحة حيث يحضر حاكم القلعة ويقوم بتقديم رتبته وأسمه ويؤدي التحية إلى الضيف من خلال مراسيم استقبال اسكتلندي تقليدي ليتبوء ضيف الشرف "المقعد العلوي" ويأذن ببدء الاستعراض الكبير حيث تقوم الفرق المستعرضة بالمسير أمام منصة سيادته لتحيتها من قبله خلال فترات الاستعراض.



وفي نهاية الاستعراض يطلب القائد العسكري الإذن من الضيف بإنهاء العرض وأنصراف الفرق المستعرضة.ومن خلال الزيارة، سيكون هناك لقاء مهم بين رئيس اركان الجيش العراقي ونظيره البريطاني في مقر وزارة الدفاع البريطانية، "للسعي إلى تجديد التعاون والتنسيق بين الجانبين على المستوى العسكري".



بحسب وزارة الدفاع العراقية.ويعتبر هذا هو دور كبير لعراق جديد في عالم ينشد الأمن والسلام.انتهى

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