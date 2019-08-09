2019/08/09 | 08:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنسيقية بوب الشام: عبد المهدي وعدنا بتنفيذ مطالبنا ولم يتحقق شيء أكد عضو اللجنة التنسيقية في تظاهرات بوب الشام باسم حسين، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وعد بتنفيذ مطالب المنطقة ولم يتحقق أي شيء.وقال حسين إن "عبد المهدي زار منطقة بوب الشام في 18 كانون الأول 2018 ووجه الوزارات لتنفيذ مشاريع خدمية في المنطقة وهي ليست صعبة واستبشرنا بزيارته خيراً ولكن تفاجئنا بعدم تطبيق أي شيء من الوعود"، مبيناً "قدمنا له مطالب ووعدنا بتنفيذها خلال 8 أشهر وأنقضت المدة ولم يتحقق شيء وللاسف لا توجد مصداقية بالوعود".واضاف: "الشتاء على الأبواب ولا نريد تكرار المأساة ونواجه روتينا في مراجعتنا للدوائر والوزارت المعنية من اجل انقاذ المنطقة".وشهدت منطقة بوب الشام قبل أكثر من 8 اشهر من الان تظاهرات واعتصامات لاهالي المنطقة بسبب تردي سوء الخدمات وغرق المنطقة اثناء المطر.

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