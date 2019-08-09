الكويت تؤكد عائدية رفات 46 أسيراً تسلمتها من العراق

2019/08/09 | 08:38

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بغداد :سومر نيوز

صرح دبلوماسي كويتي، بأن النتائج الإيجابية لعينات رفات أسرى ومفقودين استدعت نقلها من العراق للكويت.

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