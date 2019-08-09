قاسم هادي - هل تحارب امريكا الإرهاب؟؟

2019/08/09 | 09:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #قاسم_هادي أتناول هنا اربع محطات، أعلنت فيها امريكا الحرب في اربع دول مختلفة عن ما اعتبرته خطر على امريكا والعالم واصدرت فيها الحكومة الأمريكية بمختلف قياداتها قرارا بتنصيب نفسها شرطيا على العالم والمدافعة عن حقوق الإنسان والراعي الأول للرفاهية العالمية،، تستطيع الأبواق التي تنادي لأمريكا والمنظمات غير الحكومية التي تراسل البيت الأبيض، كما أعلن عنها المتحدث باسم البيت الابيض الأسبوع الماضي، حيث طلبت تلك المن......

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