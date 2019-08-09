تعاون مصري فرنسي على خشبة الأوبرا في مرسيليا

2019/08/09 | 09:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعاون مصري فرنسي على خشبة الأوبرا في مرسيلياأعلن قائد الأوركسترا المصري، نادر عباسي، عن تعاون وشيك بينه وبين المخرج المسرحي الفرنسي الشهير، لوران بيلي، على خشبة مسرح دار أوبرا مرسيليا الشتاء المقبل.جاء ذلك في تصريحات حيث أعرب المايسترو المصري عن سعادته بهذا التعاون، الذي يحدث للمرة الأولى، بعد أن شاهد للمخرج الفرنسي الشهير عددا من الأوبرات والعروض المسرحية في أكثر المسارح العالمية عراقة، من مسرح "المتروبوليتان" في نيويورك إلى "كوفنت غاردن" في لندن وغيرهما.وقال عباسي: "اتصلت بي إدارة الأوبرا في مارسيليا، وأبلغتني برغبتها في قيادتي لأوبريت (اللحية الزرقاء) لجاك أوفينباخ، من إخراج لوران بيلي، الذي رحب بالتعاون معي، حيث ستقدم العروض أثناء عطلة الكريسماس ما بين 28 ديسمبر وحتى 5 يناير المقبل".وتعد موسيقى أوفينباخ من الأكثر انتشارا في أوروبا أثناء المناسبات الاحتفالية، نظرا لبساطتها وعذوبتها، وأيضا لاعتمادها على قصص خفيفة، ذات نهايات سعيدة، وهو ما يغري الجماهير العريضة بالاقبال عليها، من عشاق الموسيقى الكلاسيكية وغيرهم.ويعلق المايسترو المصري على التعاون مع لوران بيلي، بأنه معجب بشدة لوضوح بصمته الإخراجية فيما يخص كل مفردات العرض الأوبرالي، من الديكور، والملابس، والإضاءة، وذلك إلى جانب روح الدعابة التي يتطلع عباسي بشوق كي يتعامل معها، حيث أن أوبريت "اللحية الزرقاء" هو أوبريت كوميدي خفيف، يحتاج إلى تلك الروح في التعامل مع النص.

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