مصر.. مقتل 15 مسلحا في مداهمات في الفيوم والشروق

2019/08/09 | 09:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصر..مقتل 15 مسلحا في مداهمات في الفيوم والشروقاعلنت وزارة الداخلية المصرية، مقتل 15 مسلحا في الفيوم ومنطقة الشروق في مداهمات جرت على خلفية تفجير "مركز الأورام" في القاهرة.وأكدت الوزارة في بيان مقتل 8 مسلحين في اشتباكات مع القوات المصرية، بالقرب من قصر الباسل بمركز أطسا المتفرع من طريق أسيوط الغربي.وأشارت مصادر إلى أن الاشتباكات حدثت أثناء مداهمة قوات الأمن لوكر مسلحين، ونقلت جثث القتلى إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام.وتقوم قوات الأمن المصري بمداهمات مستمرة لأوكار المسلحين، خاصة في الأماكن الصحراوية والجبال التي يتخذ منها هؤلاء ساترا قبل تنفيذ هجماتهم.كما داهمت قوات تابعة لوزارة الداخلية المصرية مواقع لمسلحين في منطقة الشروق، وقامت بالاشتباك معهم ما أوقع 7 قتلى في صفوفهم بعد تبادل إطلاق النار معهم.

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