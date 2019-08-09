كرة الشرطة تشرع بتدريباتها تحضيراً للموسم الجديد

2019/08/09 | 09:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – علي البهادلي عدسة – وليد السوداني شرع فريق الكرة بنادي الشرطة الرياضي بخوض اولى الوحدات التدريبية تحضيراً للموسم الكروي الجديد ٢٠١٩-٢٠٢٠ الذي سيخوض فيه غمار منافسات الدوري العراقي وبطولة الكاس والبطولتين العربية والآسيوية تحت إشراف الكادر التدريبي الجديد الذي يقوده المدرب الصربي أليكس اليتش .واكد المدير الفني اليتش ان العمل

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