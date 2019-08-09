2019/08/09 | 09:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
رئيس أركان الجيش يصل الى بريطانيا) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد :سومر نيوز
وصل رئيس اركان الجيش الفريق اول الركن عثمان الغانمي، صباح اليوم الجمعة، الى المملكة المتحدة، ليحل ضيف ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
رئيس أركان الجيش يصل الى بريطانيا) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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