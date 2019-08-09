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رئيس أركان الجيش يصل الى بريطانيا


رئيس أركان الجيش يصل الى بريطانيا
2019/08/09 | 09:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد :سومر نيوز

وصل رئيس اركان الجيش الفريق اول الركن عثمان الغانمي، صباح اليوم الجمعة، الى المملكة المتحدة، ليحل ضيف ...

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