رئيس أركان الجيش يصل الى بريطانيا

2019/08/09 | 09:10

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بغداد :سومر نيوز

وصل رئيس اركان الجيش الفريق اول الركن عثمان الغانمي، صباح اليوم الجمعة، الى المملكة المتحدة، ليحل ضيف ...

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