بعد 74 عاما.. ألمانيا تحاكم نازياً ارتكب عشرات الجرائم في الحرب العالمية الثانية

2019/08/09 | 09:27

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بغداد اليوم-متابعة

قررت محكمة ألمانية محلية استدعاء متهم يبلغ من العمر 92 عاما ليمثل أمام المحكمة في قضايا قتل وتعذيب عشرات الآلاف من المواطنين إبان الحرب العالمية الثانية.

وذكر موقع " METRO" البريطاني أن ممثلي الإدعاء طلبوا من المحكمة أن يتم استدعاء المتهم الذي يبلغ 92 عاما ومرتكب الكثير من الجرائم في معسكرات الاعتقال التابعة للنازيين الألمان خلال الحرب العالمية الثانية.

ويواجه المتهم الذي يدعى برونو دي اتهامات كبيرة كونه خدم حارسا سابقا في في قوات النخبة النازية في معسكر شتوتهوف النازي، قرب مدينة غدانسك البولندية، ولضلوعه في عمليات قتل بين أغسطس/آب 1944 وأبريل/نيسان 1945.

وأوضحت متحدثة باسم الادعاء في ​هامبورغ​ أن المشتبه به قدم اعترافا جزئيا، لكنها لم تكشف عن مزيد من التفاصيل.

وسيحاكم المتهم أمام محكمة للأحداث لأن عمره كان بين 17 و18 عاما وقت وقوع الجرائم، لكنه قد يقضي وقتا خلف القضبان في حالة إدانته.

بغداد اليوم _ متابعة

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وأكد أمين عام الحزب سليم العزابي لإذاعة

بغداد اليوم - متابعة

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وطلبت حكومة الرئيس، عبد ربه منصور هادي، من

بغداد اليوم- متابعة

أعلنت حكومة نيوزيلندا، رفضها البقاء ضمن حلف "الناتو" في العراق، مشيرةً إلى أنها أوفت بمهامها المتعلقة بإعادة تأسيس المؤسسات العسكرية العراقية.

ونقلت إذاعة نيوزيلندا خبراً قالت فيه إن مجلس الوزراء بحث خلال اجتم

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