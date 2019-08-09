2019/08/09 | 09:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

اندلعت مواجهات، اليوم الجمعة، بين قوات الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، والمجلس الانتقالي الجنوبي، قرب منشأة نفطية في العاصمة المؤقتة عدن بجنوب اليمن.

وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة عدن لوكالة "سبوتنيك"، بأن قوات من "الحزام الأمني" التابعة للمجلس الانتقالي شنت هجوما على حراسة مصافي عدن في مديرية البريقة غرب عدن، بغرض السيطرة عليها​​​.

وبحسب المصدر، فإن مواجهات أعقبت الهجوم أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، وإحراق مركبتين عسكريتين للحزام الأمني.

وتهدد الاشتباكات قرب المصفاة بحدوث كارثة كونها تحوي كميات كبيرة من الوقود.

في سياق متصل، تصاعدت المواجهات بين الجيش اليمني وقوات الحزام الأمني في مديرية المنصورة وسط عدن.

وذكر المصدر، أن مواجهات عنيفة تدور بالأسلحة الثقيلة في جولة كالتكس امتدت إلى الكورنيش في منطقة ريمي وباتجاه منزل وزير الداخلية المهندس، أحمد الميسري، حيث تشن قوات الحزام الأمني هجوما مكثفا بهدف اقتحامه.

جدير بالذكر أن قوات الحزام الأمني سيطرت على القاعدة الإدارية والأمانة العامة لرئاسة الوزراء في خور مكسر بعدن، علما أن شخصا واحدا قتل جراء تجدد الاشتباكات في منطقة كريتر، بالقرب من القصر الجمهوري الرئاسي في المدينة.

وتأتي الاشتباكات في ظل توتر بين المجلس الانتقالي الجنوبي وقوات "الحكومة الشرعية" في عدن، على خلفية اتهامات وجهها نائب رئيس المجلس، هاني بن بريك، الثلاثاء، للحكومة بالتواطؤ مع جماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، في استهداف معسكر الجلاء التابع للحزام الأمني في مديرية البريقة، بصاروخ باليستي وطائرة مسيرة مفخخة، الخميس الماضي، والذي أدى إلى مقتل 36 عسكريا، بينهم قائد اللواء الأول دعم وإسناد، العميد منير المشالي اليافعي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اندلاع مواجهات بين الجيش اليمني وقوات المجلس الانتقالي في عدن) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اندلاع مواجهات بين الجيش اليمني وقوات المجلس الانتقالي في عدن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).