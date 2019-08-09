كاتانيش: واجهنا فريقا منظما.. وكنا الافضل

2019/08/09 | 09:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /خطوة برس أبدى مدرب المنتخب العراقي سريتشكو كاتانيتش قناعته بأداء أسود الرافدين في مواجهة المنتخب السوري اليوم والتي انتهت بالتعادل السلبي، على ملعب كربلاء لحساب منافسات بطولة غرب آسيا بنسختها التاسعة.وقال كاتانيتش في المؤتمر الصحفي: “فريقنا واجه منتخبا جيدا ومنظما لعب بانضباط عال بالمقابل نحن لعبنا بأسلوب جديد ونسعى لتطبيق أفكار جديدة مع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كاتانيش: واجهنا فريقا منظما..



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