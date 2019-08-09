السفير البريطاني: الآن يستطيع أهالي البصرة التطلع للحصول على مياه شرب نظيفة

2019/08/09 | 09:58

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بغداد اليوم- بغداد

قال السفير البريطاني في العراق، جون ويلكس، إن أهالي البصرة باتوا يستطيعون الآن التطلع للحصول على م...





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