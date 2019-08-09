حملة امنية في الديوانية تستهدف المتعاطين والمتاجرين بالحبوب المخدرة والقبض على خمسة منهم

2019/08/09 | 10:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت مفارز من قسم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في مديرية شرطة الديوانية حملة امنية استهدفت المتاجرين والمتعاطين للحبوب المخدرة .وقال مصدر” ان الحملة شملت عدة مناطق بالمحافظة وتمت وفق معلومات استخباراتية .واضاف ” اسفرت الحملة عن القبض /٥/من المتاجربن والمتعاطين للحبوب المخدرة وضبطت كميات منها بحوزتهم

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