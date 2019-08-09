التغير المناخي “يضرب” معدة الإنسان

2019/08/09 | 10:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر تقرير علمي جديد للأمم المتحدة أن تغير المناخ يصيبنا في أماكن هامة كالمعدة – ناهيك عن الغابات والنباتات والحيوانات.ويبحث التقرير في كيفية تفاعل ظاهرة الاحتباس الحراري والأرض في حلقة مفرغة.يؤدي التغير المناخي – الذي يسببه الإنسان – إلى تدهور الأرض بشكل كبير، في حين أن الطريقة التي يستخدم بها الناس الأرض تزيد […]

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