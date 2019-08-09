2019/08/09 | 10:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اوضح مجلس محافظة بغداد، اليوم الجمعة، آلية صرف موازنة العاصمة واهم المشاريع التي ستصرف عليها تلك المبالغ، لافتاً الى توجه المحافظة لاستكمال المشاريع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توجه في مجلس بغداد لبناء مدارس ومستشفيات جديدة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توجه في مجلس بغداد لبناء مدارس ومستشفيات جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).