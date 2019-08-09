نائب عن تحالف الفتح يكشف تفاصيل جديدة حول موضوع مجلس الخدمة الاتحادي

2019/08/09 | 10:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، الجمعة، ان العام المقبل سيشهد حسم موضوع مجلس الخدمة الاتحادي من اجل اعادته للعمل من جديد،

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