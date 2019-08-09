العمل النيابية: العام المقبل سيشهد حسم موضوع مجلس الخدمة الاتحادي

2019/08/09 | 10:14

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بغداد :سومر نيوز

اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، الجمعة، ان العام المقبل سيشهد حسم موضوع مجلس الخدمة الاتحاد...

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