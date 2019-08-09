وفاة عراقي بعد ترحيله من الولايات المتحدة الى العراق بسبب سياسات ترامب

2019/08/09 | 10:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق توفي مواطن عراقي كان يعيش في الولايات المتحدة منذ طفولته، بعد فترة وجيزة من ترحيله إلى العراق في إطار حملة إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد المهاجرين غير الشرعيين.وذكرت شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأميركية أن جيمي الداوود (41 عاما)، توفي في العراق بعد أن رحلته سلطات الهجرة الأميركية، بسبب مضاعفات مرض […]

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