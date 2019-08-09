وزارة المالية تطلق مستحقات محافظة البصرة

2019/08/09 | 10:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت وزارة المالية، انها تطلق لغاية بداية شهر آب الجاري اكثر من ترليون ومائة واربعة وثلاثون مليار دينارعراقي من مستحقات محافظة البصرة.

وقالت في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه انه “من اجل دعم وتطوير محافظة البصرة الفيحاء وللنهوض بالواقع الخدمي والاستثماري فقد بلغت مجموع المبالغ التي مولتها دائرة المحاسبة في وزارة المالية للمحافظة من الرواتب والتشغيلية الاعتيادية وأخرى والموازنة الاستثمارية (بترودولار و تنمية أقاليم) والتشغيلية (بترودولار) ومستحقات المقاولين بلغت 1,134,844,366,495 ترليون ومائة واربعة وثلاثون مليار وثمنمائة واربعة واربعون مليون وثلثمائة وستة وستون الف واربعمائة وخمسة وتسعون دينارعراقي توزعت بالشكل التالي:

– الرواتب : 523,197,396,094 مليار دينار

– الاعتيادية واخرى 50,607,890,401 مليار دينار

– الاستثماري : 294,483,000,000 مليار دينار

– تنمية الاقاليم: 56,139,000,000 مليار دينار

– البترودولار: 238,344,000,000 مليار دينار

– الموازنة التشغيلية/ بترو دولار : 198,000,000,000 مليار دينار

– مستحقات المقاولين : 68,556,080,000 مليار دينار

ومن اجل تطبيق مبدأ الشفافية والقضاء على جميع الشائعات فان وزارة المالية سوف تنشر تباعاً المبالغ الممولة لجميع الوزارات والهيئات والمحافظات العراقية العزيزة.

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