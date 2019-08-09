استهداف منزل عضو بمجلس البصرة بعبوة صوتية في قضاء الزبير غربي البصرة دون خسائر

2019/08/09 | 10:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض منزل عضو مجلس محافظة البصرة،الشيخ احمد السليطي، الواقع في قضاء الزبير غربي المحافظة، إلى استهداف بعبوة صوتية.دون تسجيل خسائر بشرية .وذكر مصدر امني : إن مجهولين وضعوا عبوة ناسفة ليلة البارحة امام دار عضو مجلس المحافظة السليطي انفجرت ولم تسفر عن خسائر بشرية، باستثناء أضرار مادية طفيفة، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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