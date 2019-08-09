بالصور.. رفع الكتل الكونكريتية من محيط جامعة البيان في السيدية

2019/08/09 | 10:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت أمانة بغداد وقيادة عمليات بغداد عن رفع الكتل الكونكريتية جنوب العاصمة.

وذكر بيان للامانة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه انه "وبجهد مشترك ضم قيادة عمليات بغداد ومكتب امين بغداد والجهد الهندسي والآلي في الامانة تم رفع الكتل الكونكريتية من محيط جامعة البيان ضمن منطقة السيدية".وأشار الى ان "كوادر بلدية الرشيد باشرت بحملة لتأهيل وتنظيف الموقع المغلق منذ سنة 2011".انتهى

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