الدولار يستقر لأسبوعه الثاني في بورصة الكفاح

2019/08/09 | 10:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} سجلت أسواق العملة الأجنبية في بغداد، اليوم الجمعة، استقراراً بسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي للأسبوع الثاني على التوالي.

وبلغ سعر السوق في بورصة الكفاح ببغداد 1201 ديناراً للدولار الواحد، أي 120 ألفاً و100 دينار للمائة دولار.أما أسعار بيع وشراء الدولار في شركات الصيرفة، فكانت:سعر البيع للدولار الواحد 1205 دنانير، أي 120 ألفاً و500 دينار للمائة دولار.وسعر الشراء للدولار 1195 ديناراً، أي 119 ألفاً و500 دينار للمائة دولار.سعر العملات الأجنبية والذهب والنفط حتى إعداد هذا الخبر:اليورو السعر العالمي: 100 يورو = 111.88 دولارالباوند السعر العالمي: 100 باون = 121.35 دولارالليرة التركية السعر العالمي: 100 دولار = 546.94 ليرة تركيةسعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1502.30 دولارسعر برميل نفط خــــــام برنــت = 57.55 دولارسعر برميل نفط الخام الامريكــي = 52.67 دولار.انتهى

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