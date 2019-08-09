نائب: قصف قرى بديالى تحدٍ لعملية إرادة النصر.. هذا سبب عداء داعش لأهاليها

2019/08/09 | 10:29

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بغداد اليوم- ديالى

قال النائب عن ديالى فرات التميمي، الجمعة (9 اب 2019)، إن قصف قرى زراعية شمال شرق ديالى، هو ت...





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