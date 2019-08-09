“بوستر دعائي” في ملعب كربلاء يثير تفاعل “السوشيال ميديا”

2019/08/09 | 10:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء: يس عراق اثار “بوستر دعائي” علق في ملعب كربلاء، فضول المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وجاء في البوستر الذي مثل رسالة بليغة من الجماهير العراقية في مباراة العراق و سوريا (نجاحك ازعج الفاشلين ، ابعدوا السياسة عن الرياضة).ويأتي ذلك في اشارة الى حملة الاستنكار المتعلقة بقدسية المحافظة، والتي رافقت حفل افتتاح بطولة غرب […]

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